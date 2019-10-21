هاني شاكر: لا حفلات لـ حمو بيكا بعد اليوم.. ويطالب بعد الانسياق وراء أغانيه

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على تصريح "حمو بيكا" بأنه لا يحب غنائه قائلًا: "هم يبكي وهم يضحك"، مشيرًا إلى أن كلمات الأغاني لهذه النوعية من المطربين خارجة، موضحًا: "بيقولوا اختك بترقص على مطوتي!.. كلام عن الأعراض.. إسفاف".





وقال "شاكر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.





وطالب نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء هذه الأغاني التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده".





وأشار إلى أن مجدي شطة، لم يخضع لامتحانات نقابة الموسيقيين حتى الأن، متابعًا: "حرام نقول عليهم مغنين زي أم كلثوم وعبدالحليم حافظ".



