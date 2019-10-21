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مخطط استيطاني للاستيلاء على 700 دونم من أراضي نابلس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت مصادر فلسطينية اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزعت خارطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة "ب" في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة "عيليه"، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين.



وأشار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم "مناطق تنسيق"، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.



وبيّن صادق أن المنطقة المستهدفة شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها طرد قاطفي الزيتون وتهديدهم بعدم العودة إلى تلك المنطقة دون الحصول على تصاريح.

ويذكر أن حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخطط إسرائيلي استيطاني جديد للاستيلاء على ما يزيد عن 700 دونم من أراضي قرية “قريوت” جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لصالح مستوطنة “عيليه”.

 

وعبرت الخارجية عن استغرابها من اكتفاء المجتمع الدولي بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية.

 

وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال، وتمضي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين، وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم.

 

وقالت الخارجية : “طالما حذرنا من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أوسع عملية سطو توسعي وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة” .

 

وأوضحت أن هذا المخطط سيؤدي إلى أسرلة وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة والسيطرة على عمقها ومياهها، تزامنا مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف اليومي لمناطق الاغوار”.

 

وأضافت أن سلطات الاحتلال تقوم بعملية ضم فعلي للضفة وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون إلى برامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية، وهو ما يعترف به قادة الاحتلال في حديثهم المتواصل عن الحكم الذاتي المحدود”.

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