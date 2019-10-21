السفير السعودي في لبنان يعلن إجلاء "870" مواطنًا





كشف السفير وليد بن عبدالله بخاري، سفير المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وقال سفير المملكة بلبنان، إنه تم إجلاء ٨٧٠ مواطنًا من لبنان حتى الوقت الحالي، وتم ترحيلهم عبر طائرات الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب المظاهرات، التي شهدتها المناطق اللبنانية؛ إذ عملت السفارة منذ اندلاع المظاهرات على إنشاء إدارة للطوارئ والأزمات، وخطوط ساخنة للتواصل مع السعوديين، وفنادق للإيواء على حساب السفارة، وطائرات لنقلهم من المطار.



