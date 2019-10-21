Advertisements

تابعوها الآن .. مشاهدة مباراة ارسنال وشيفيلد يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:10 م
مشاهدة مباراة ارسنال
مشاهدة مباراة ارسنال
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يخوض نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري اختبارا صعبا أمام فريق شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب شيفلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد :-

وستقام مباراة آرسنال ضد فريق شيفيلد يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، حيث حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا خلال الموسم الماضي.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة ارسنال فريق أرسنال رياضة اليون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتحدي الجميع ويطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 8 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

07:50 م

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

06:08 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status