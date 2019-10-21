آدم لالانا بعد هدفه في مانشستر يونايتد: "كرة القدم لعبة غريبة للغاية"

قال آدم لالانا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد، أن التعادل في تلك المباراة هو فقط بداية للحظات كبيرة بالنسبة له هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





وسجل آدم لالانا الهدف في الدقيقة 85 من صناعة الجناح الأيمن أندي روبرتسون، ويعد هو هدفه الأول مع الريدز منذ مايو عام 2017.



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات آدم لالانا بقوله: "أنا سعيد، إنه من الجميل أن تشارك مع فريق كبير مثل ليفربول، وأشعر أن تلك هى أول اللحظات الكبيرة بالنسبة لي هذا الموسم".





وأوضح آدم لالانا: "فقط لأنني لم أشارك أساسيًا في أول 9 مباريات، فإنني لم أفكر أبدًا أن هذا يعني أنني لن ألعب دورًا هامًا في هذا الفريق".





وتساءل آدم لالانا : "هل يمكن أن يكون هذا موسمي؟ نعم بالطبع، إنه موسم قديم طويل، فلدينا كأس العالم للأندية في المستقبل القريب، ودوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، والدوري الإنجليزي آخر الأسبوع، وكأس الرابطة الأسبوع المقبل".





وأشار آدم لالانا: "لذلك من المهم أن تبقى قويًا ومستعدًا، هذا ما سوف أركز عليه، ويسعدني أنني أستطيع إحداث تأثير عندما أحصل على الفرصة، فكرة القدم لعبة غريبة للغاية، خلال العامين الماضيين وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بحد أقصى 4 لاعبين جاهزين فقط في خط الوسط، لذلك فالأمر يتعلق فقط بالمحافظة على لياقتك، والبقاء قويًا وجاهزًا، وهذا ما سأركز عليه".





وأكد آدم لالانا: "بوضوح أشعر الأن أنني جاهزًا بدنيًا لموسم جيد هذا العام، فنحن أبطال أوروبا، لدينا فريق عظيم، لذلك سأتحلى بالصبر من أجل الحصول على فرصة المشاركة، لقد فعلت ذلك بالفعل، وانا سعيد بالمشاركة، وإحداث فارق وتأثير كبير في المباراة".



