Advertisements

راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:04 م
راموس
راموس
وكالات
Advertisements
Advertisements
شن سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، هجومًا عنيفًا على الأشخاص الذين يطالبون برحيل الفرنسي زيدن الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بعد السقوط أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، وعودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة المرينجي من جديد.

وشدد راموس على أنه يجب احترام زيدان الذي حقق مع الفريق الملكي 3 بطولات دوري أبطال أوروبا بشكل متتالي وهو إنجاز فريد من نوعه، رافضًا في الوقت ذاته فكرة المطالبة بقيادة مورينيو للفريق.

ودافع راموس عن مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا "العالم أجمع يعلم أن جميع اللاعبين مع زيزو حتى الموت. فمهما حدث فيما يخص النتائج في الفترة الأخيرة هناك فريق مُوحّد يثق في المدرب واللاعبين. كنا نرغب في أن تكون النتائج أفضل ولكن دائما ما يعود الريال ويجب أن يتم ذلك ونحن متحدون".

وبسؤاله حول جوزيه مورينيو وإمكانية عودته مجددا للفريق، تحدث راموس بطريقو مختلفة عن المدرب البرتغالي، الذي رحل عن الميرينجي دون تحقيق بطولة دوري الأبطال على عكس زيدان الذي فاز بها 3 مرات متتالية.

وقال راموس "الفريق يفكر فقط في الفوز بمباراة الغد ولن نتحدث مطولا حول هذا الأمر أو نذهب بعيدا حول كونه مجرد رأي لبعض الأشخاص. وبالتأكيد عصا القياس تختلف من مدرب لآخر".

واختتم قائد الفريق الملكي حديثه قائلا "نحن نفكر فقط في الفوز وليس في هل سيستمر زيزو مع الفريق أم لا، نفكر فقط في مباراة الغد التي نولّي لها الأولوية. للحديث حول عما إذا كان سيستمر أم لا سنحتاج كثيرا من الوقت. أتمنى أن تصبح النتائج جيدة وأن يستمر المدرب لكثير من الوقت، ولكنه يستحق الاحترام على كل ما قدمه لريال مدريد كمدرب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مورينيو زيدان ريال مدريد رحيل زيدان راموس

أخبار تهمك

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتحدي الجميع ويطلق تصريحًا ناريًا بشأن رحيله عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 9 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

راموس يُهدد ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.. أياكس يهين البطل

راموس يتخذ قراره النهائي في حال تولي مورينيو قيادة ريال مدريد

تقارير.. بيريز يختار مدرب ريال مدريد الجديد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8 مارس 2019.. ثورة تجتاح الملكي بفرمان من بيريز

مورينيو يُقرب "راموس" من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

07:50 م

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

06:08 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status