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"الباز" يكشف كواليس لقاء وزير الخارجية الكويتي برؤوساء التحرير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:08 م
محمد الباز
محمد الباز
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي محمد الباز، كواليس لقاء وزير الخارجية الكويتي برؤوساء التحرير، قائلًا إنه تم دعوته مع عدد من رؤوساء التحرير والكتاب اليوم من قبل وزير الخارجية الكويتي للقائهم.

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الحديث كان واضحًا ومباشرًا، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الكويتي قال أشياء مطمئنة عن مجمل قضايا المجتمع.

وأشار إلى أن الكويت تلعب دورًا أساسيًا في التوفيق بين الدول المختلفة والمتباينة، مضيفًا أن وزير الخاجية الكويتي قال إنه لمس في الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر قائمة على أي حل يزيل الخلافات.

وأضاف أن وزير الخارجية الكويتي : "مصر لما بتنهض إحنا كدول عربية بنقوى بيها، لأن قوتنا مرتبطة بنهضة مصر، ونرفض أي تخطيط للإضرار بمصر".

وذكر الإعلامي محمد الباز، أن وفد مصري رفيع المستوى سيزور الكويت قريبًا للاستفادة من الخبرة الكويتية في "الصندوق السيادي".
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