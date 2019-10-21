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سفير السعودية لدى كوبا يجتمع بوزيرة تجارة جامايكا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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قابل فيصل بن مسلط المنديل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا، والسفير غير المقيم لدى جامايكا، اليوم الاثنين، في مقر الخارجية بالعاصمة كينجستون، كامينا سميث، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وعضو مجلس الشيوخ في جامايكا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجامايكا.

سفارة المملكة العربية السعودية في كوبا
هي بعثة دبلوماسية سعودية تقع في العاصمة الكوبية هافانا ويترأس البعثة سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن مسلط المنديل.
استقبل بمقر السفارة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في حج هذا العام، ورحب السفير المنديل بالضيوف، مشيدا بعمق العلاقات بين المملكة وتشاد، وموضحًا أن البرنامج يعد أحد مبادرات خادم الحرمين الشريفين المباركة، وهو استمرار للسياسية الحكيمة التي تنتهجها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.

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وزيرة تجارة كوبا سفير السعودية سفير جامايكا تجارة السعودية

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