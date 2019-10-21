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"الإدارية العليا" ترفض إيقاف قناة "LTC".. وتلزم الأعلى للإعلام بإعادة البث والترخيص

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقام من كلا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن إيقاف بث قناة "LTC"، لما صدر عنها من تجاوزات، كما أيدت الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الأعلى للإعلام بإعادة بث قناة "LTC" والترخيص للقناة.

وأصدرت المحكمة حكمها للحيثيات التالية: إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها، ولابد من اتخاذ التدابير والإجراءات التي يجيز المشرع اتخاذها تجاه القنوات الفضائية، لتحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع من إقرارها، دون اتخاذها لتحقيق أهداف أخرى مغايرة للهدف الأساسي الذي قصد إليه دون التوسع في ذلك؛ ابتغاء مصلحة يرى المجلس الأعلى للإعلام أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية.


وأوضحت أن إقدام المجلس على وقف بث القنوات والوسائل الإعلامية يتعارض مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفًا، لا تمتد إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلًا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابًا في 12 أغسطس 2018 إلى المنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بموافقته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، ولا يسوغ من ثم نقض القرار استنادًا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه.
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مرتضي منصور قناة LTC إعادة بث قناة LTC أخبار مصر

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