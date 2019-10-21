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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 21-10-2019.. وارتفاع فى سعر العملة البريطانية
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:00 م
الفجر الاقتصادي
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سعر الجنيه الإسترليني اليوم
صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين، فى البنوك المصرية ليسجل متوسط السعر 21 جنيهًا بعد أن كان 20.5 جنيه خلال الفترة الأخيرة بالرغم مما تمر به العملة البريطانية على المستوي الدولي للتراجع من أعلى مستوي فى 5 أشهر أمام الدولار الأمريكي.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنوك المصرية
تخطي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين حاجز الـ 21 جنيه لأول مرة فى 2019 ليسجل فى البنك المركزي21.0310 جنيهًا للشراء مقابل 21.1595 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنك الأهلي 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1559 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية 20.77 للشراء مقابل 21.14 جنيهًا.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى بنك القاهرة وبنك مصر سعر 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1575 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنوك
|
البنك
|
الشراء
|
البيع
|
البنك المركزي
|
21.0310
|
21.1595
|
البنك الأهلي
|
20.8076
|
21.1559
|
بنك مصر
|
20.8076
|
21.1575
|
بنك القاهرة
|
20.8076
|
21.1575
|
بنك الإسكندرية
|
20.77
|
21.14
سعر الجنيه الإسترليني اليوم عالميًا:
هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الدولار من أعلى مستوى فى 5 أشهر، مع عودة الضبابية حول صفقة البريكست، بعد أن قرر البرلمان البريطاني تأجيل التصويت على اتفاقية البريكست التى توصل لها بوريس جونسون مع الاتحاد الأوربي.
وارسلت الحكومة البريطانية خطاب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتمديد موعد البريكست النهائي المقرر يوم 31 أكتوبر رغم معارضة رئيس الوزراء.
وينتظر الجميع رد الاتحاد الأوروبي على طلب التمديد والذي يمكن أن يكون لبضعة أسابيع فقط أملاً في قبول البرلمان الصفقة التي تم التوصل لها في الأسبوع الماضي ويمكن أن يكون حتى وقت لاحق من العام المقبل.
وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 7:38 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.2922 دولار، لينخفض سعر الجنيه الإسترليني بذلك من أعلى مستوى في خمسة أشهر والمسجل يوم الجمعة الماضي عند 1.2990 دولار.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 0.8634 إسترليني.
وخفض بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية أمس الأحد احتمالية البريكست الصعب إلى 5 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة مع ترقب التطورات الجديدة وبصفة خاصة رد الإتحاد الأوربي.
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