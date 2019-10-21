سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 21-10-2019.. وارتفاع فى سعر العملة البريطانية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين، فى البنوك المصرية ليسجل متوسط السعر 21 جنيهًا بعد أن كان 20.5 جنيه خلال الفترة الأخيرة بالرغم مما تمر به العملة البريطانية على المستوي الدولي للتراجع من أعلى مستوي فى 5 أشهر أمام الدولار الأمريكي.





سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنوك المصرية

تخطي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين حاجز الـ 21 جنيه لأول مرة فى 2019 ليسجل فى البنك المركزي21.0310 جنيهًا للشراء مقابل 21.1595 جنيهًا للبيع.





وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنك الأهلي 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1559 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية 20.77 للشراء مقابل 21.14 جنيهًا.





وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى بنك القاهرة وبنك مصر سعر 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1575 جنيهًا للبيع.











