رونالدو المُتحدي يطلق تصريحا مثيرا للجدل

تحدث كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء لوكوموتيف موسكو الروسي والمقرر إقامتها غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن تقدمه في العمر لبلوغ العام الرابع والثلاثون ووصوله ل 700 هدف مع جميع الفرق ومنتخب بلاده، قائلاً :" العمر مجرد رقم" في رسالة صريحة أن النجم البرتغالي يريد الإستمرار في الملاعب لفترة أطول.





وتحدث رونالدو، قائلاً :"الفريق لديه ثقة كبيرة وتغيرنا كثيرا هذا الموسم ، تغيرنا للأفضل ونحن نشعر بتحسن بمرور الأيام، هدفنا الفوز في مباراة الغد والمرور للمرحلة المقبلة، الفريق لديه ثقة كبيرة وتغيرنا كثيرا هذا الموسم ، تغيرنا للأفضل ونحن نشعر بتحسن بمرور الأيام، هدفنا الفوز في مباراة الغد والصعود للمرحلة المقبلة".





وعن وصوله لرقم قياسي بتسجيله 700 هدف، قال :" هذا أمر عظيم، ولكن الأولوية في الوقت الحالي لفريق يوفنتوس، أريد مساعدته بتسجيل وصناعة الأهداف لنتوج بالألقاب ، الفوز في المباريات وتسجيل الأهداف يجعلني سعيدا، كل هذا يحفزني لتقديم أفضل ما لدي في التدريبات والمباريات".





وعن تقدمه في العمر، قال رونالدو :"العمر مجرد رقم لي وهذا يظهر في ادائي ، ديبالا وهيجواين رائعين و الكل قادر على صناعة الفارق ، لا أظن أن الفريق يلعب بشكل مختلف عندما لا أكون مشاركا، كل لاعب في الفريق لديه دور لذلك نحن فريق جماعي".





وأختتم تصريحاته، قائلاً :" هذا الموسم نلعب كرة هجومية بشكل أكبر ونستخدم نظام جديد وهو مفضل بالنسبة لي مثل كل عناصر الفريق ، ديبالا وهيجواين رائعين و الكل قادر على صناعة الفارق ، لا أظن أن الفريق يلعب بشكل مختلف عندما لا أكون مشاركا، كل لاعب في الفريق لديه دور لذلك نحن فريق جماعي، لا أعتقد أن الفريق يلعب بشكل مختلف بدوني".