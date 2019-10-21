ميقاتي: ما طرحه "الحريري" جيد ولكن العبرة في التنفيذ

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري جيد ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن الثقة بين الشارع اللبناني والحكومة فقدت ولم تعد موجودة.



وأضاف "ميقاتي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اعترف أنه منذ 3 سنوات يحاول تنفيذ إصلاحات ولكنه لم ينجح.



وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "الشك سيظل من قبل الشارع في أداء الحكومة؛ لأنه لاتغير في الأشخاص، مضيفًا: "على حكومة سعد الحريري أن تستقيل ثم يعيد تشكيلهم من جديد بشكل متجانس".



ونوه "ميقاتي" إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان كانت بمشاركة ضعيفة من قبل الشعب، وكان هذا مؤشر لعدم رضى الشعب عن الحكومة.



وأشار إلى أن الشعب اللبناني في ساحات العاصمة بدون طائفية ومذهبية، لافتًا إلى أن الشعب يطالب بمحاربة الفساد بعيدا عن الطائفية والمذهبية.

