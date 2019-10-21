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شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:51 م
نها محمد
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أطلقت شرطة مكافحة
الشغب فى هونج كونج الغاز المسيل للدموع فى وقت متأخر من يوم الاثنين لتفريق المتظاهرين
المؤيدين للديمقراطية الذين تجمعوا لاحياء الذكري السنوية الثالثة للاعتداء الذي قام
به أكثر من 100 رجل علي المحتجين والركاب والصحفيين.
وجاءت الاشتباكات
في حي يوين لونغ بعد يوم من العنف الواسع النطاق الذي سار فيه عشرات آلاف عبر مقاطعه
كولون والقي نشطاء متشددون قنابل حارقة علي الشرطة واحرقوا مداخل المترو والمحلات المحطمة.
فقد تعرضت هونج
كونج للضرب لمده خمسه أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة في كثير من الأحيان بسبب
مخاوف بكين من تشديد قبضتها علي الأراضي، وهي اسوا أزمه منذ أن سلمت بريطانيا القوة
الاستعمارية مرة أخرى إلى الصين في عام 1997.
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