شركة الصرف الصحي: عدد أغطية البالوعات المسروقة سنويا يصل إلى 5500

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن سرقة أغطية البالوعات ظاهرة سيئة، حيث هناك عصابات متخصصة في سرقة الأغطية، ليقوموا بإعادة تدويرها في المسابك، ثم بيعها.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن عدد الأغطية المسروقة سنويا يصل إلى 5500 غطاء بواقع من 15 إلى 20 غطاء يوميا، منوها بأنهم يعكفون على التوصل إلى نوع من الأغطية لا يسرق، وتوصلوا إلى نتائج جيدة حتى الآن.



