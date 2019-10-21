مدرب مفاجأة يقترب من قيادة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أقترب مدرب جديد من تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلفًا للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، خلال الفترة المقبلة.





مورينيو يقترب من خلافة زيدان

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، يفكر جديًا في التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو "سبيشال وان"، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان".





وأضاف: "على الرغم من عدم الاستقرار على الإطاحة بزيدان رسميًا إلا أن أيامه أصبحت معدودة داخل أروقة الميرنجي في ظل النتائج السلبية للميرنجي في الموسم الحالي وكان أخرها الخسارة أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية".





أسباب اقتراب زيدان من الرحيل

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الحالي من سلسة نتائج سلبية على مستوى الصعيد المحلي في بطولة الدوري الإسباني " الليجا"، والقاري "بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وكان يسبقها العديد من الخسائر الودية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة بالإسطورة الفرنسية خاصة بعد التفريط في صدارة الليجا لصالح غريمه التقليدي برشلونة.





سيناريو مكرر لمورينيو وريال مدريد

ومن الجدير بالذكر أن مورينيو سبق له تولي منصب المدير الفني لريال مدريد بين أعوام 2010 و2013، وتمكن السبيشال وان من التتويج مع الميرنجي بلقبي كأس ملك إسبانيا لعام 2011، والدوري الإسباني لعام 2012.