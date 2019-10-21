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جامعة بني سويف تستضيف معسكر منتخب "المكفوفين" المشارك ببطولة أفريقيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:46 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إستضافة الجامعة معسكر المنتخب منتخب مصر لكرة القدم خماسي مكفوفين، المكون من عشرة لاعبين وطاقم الجهاز الفني لإقامة معسكر تدريبي بملاعب كلية التربية الرياضية لمدة شهرين ونصف قبل المشاركة في البطولة الأفريقية بدولة نيجيريا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م، في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة والاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس الجامعة فريق منتخب مصر لكرة القدم خماسي مكفوفين المشارك في فعاليات احتفالية الجامعة باليوم العالمي للعصا البيضاء، بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الوسيمي عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات، والدكتور احمد علام وكيل الكلية والدكتور ناجى راضوان بكلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة تولى اهتمام كبير وأهمية خاصة للأنشطة الطلابية الخاصة بذوي الاحتياجات وقد اقامت له البنية التحتية من ملاعب وصالات رياضية، مؤكدًا على أهمية الرياضة في توجيه طاقات الشباب، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن.

العصا البيضاء

وكان رئيس الجامعة قاد مسيرة طلابية، خلال الإحتفالية التي نظمتها كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متحدى الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، بمشاركة لاعبي منتخب مصر للكرة الخماسية للمكفوفين.

فقرات الاحتفالية

بدأت مراسم الاحتفال بتنظيم مسيرة طلابية للعصا البيضاء أنطلقت من مدخل الجامعة إلى مبني الإدارة، قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية وتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك.

معرض الإعاقة البصرية

وتضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات غنائية وشعر فردي وأوبريت عيون القلب وفيلم تسجيلي عن تطور العصا البيضاء وآخر بعنوان الكفيف والجامعة واسكتش تمثيلي بعنوان "عصايتي".

وعلى هامش الاحتفال افتتح رئيس الجامعة معرضًا لقسم الإعاقة البصرية خارج مسرح الجامعة ويضم عديد من الأدوات والأجهزة التي توفرها الجامعة لضمان جودة العملية التعليمة للطلاب ذوى الإعاقة.
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مصر رئيس جامعة بني سويف جامعة بني سويف اليوم العالمي للعصا البيضاء اخبار

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