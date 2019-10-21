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صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على جوهرة دورتموند

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:43 م
دورتموند
دورتموند
أحمد عصام
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يدخل فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني صراع شرس في الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع الموهبة الإنجليزية جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، إن ريال مدريد يريد ضم سانشو لتدعيم خط الهجوم في الفريق بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفنتوس خلال الموسمين الماضيين.

ويرغب أيضاً مسئولو فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع سانشو أيضاً بعد الأداء المميز الذي يقدمه الجناح الشاب مع الفريق الألماني في السنوات الماضية في البوندسليجا.

وخاض سانشو مع فريق بوروسيا دورتموند هذا الموسم 7 مباريات، حيث سجل 3 أهداف مع الفريق وصنع 5 أهداف لزملائه.

وبدأ جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا في الاعتماد على سانشو في الفترة الأخيرة وخاصة بعد كأس العالم الأخير في روسيا 2018، والذي احتل فيه المنتخب المركز الرابع.

يذكر أن سانشو كان قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب كثرة اللاعبين المميزين في مركزه بالفريق الأول
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سانشو ريال مدريد

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