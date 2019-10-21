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ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:39 م
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تمكن فريق بيراميدز في تخطي عقبة الإنتاج الحربي بصعوبة، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 - 2020.
وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بتمريرة مُتقنة من زميله إيريك تراوري، وأضاف إيريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز بتمريرة سحرية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، عاد عبد الله السعيد ليسجل الهدف الثالث لفريق بيراميدز من ضربة ثابتة فى الدقيقة 66.
وقلب كتيبة مختار مختار الطاولة على أنصار ديسابر، وأحرز معاذ الحناوي هدف تقليص الفارق للإنتاج بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، وفى الدقيقة 84 أحرز الإيفوارى محمد فييرا الهدف الثاني للفريق الحربى من تسديدة صاروحية على الطريقة الأوروبية.
بهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 6 في المركز التاسع.
وبدء بيراميدز مباراته أمام الإنتاج الحربي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: السيد الشبراوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - أحمد شديد قناوي.
خط الوسط: أحمد مجدي - محمد بازوكا - محمد عادل - محمد فييرا.
خط الهجوم: علاء سلامة - محمد رجب.
وبدء الإنتاج الحربي مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: رجب بكار - وولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي.
خط الوسط: عمر جابر - عبده لومالا - عبد الله السعيد - محمد فتحي - إيريك تراوري.
خط الهجوم: محمد فاروق.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري:-
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