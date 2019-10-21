ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

تمكن فريق بيراميدز في تخطي عقبة الإنتاج الحربي بصعوبة، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 - 2020.





وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بتمريرة مُتقنة من زميله إيريك تراوري، وأضاف إيريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز بتمريرة سحرية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني، عاد عبد الله السعيد ليسجل الهدف الثالث لفريق بيراميدز من ضربة ثابتة فى الدقيقة 66.



