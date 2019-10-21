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بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة السد القطري

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:41 م
الهلال
الهلال
أميرة فطيم
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شارك عبد الله المعيوف، الحارس الأساسي للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في التدريبات الأخيره للفريق، التي أقيمت اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة السد القطري، غدا الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.


وجاءت مشاركة المعيوف في مران الفريق؛ بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وطبق الروماني رازفان لوشيسكو في التدريبات اليوم عددًا من الجمل التكتيكية والفنية.


كما شهدت التدريبات مشاركة الثنائي أندريه كاريلو ومحمد الشلهوب، ليستعدوا لمواجهة السد القطري.


يذكر أن الهلال قد حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام السد، في العاصمة القطرية الدوحة ولكن ستكون المواجهة القادمة صعبة على الفريق رغم الفوز لأن الفريق القطري سيدخل اللقاء بكل قوة أملاً في تعويض لقاء الذهاب.
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