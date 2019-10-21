طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)



وعلي جانب آخر زار وفد من طلاب جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتنسيق مع التربية العسكرية مصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى العسكرى بالمعادى.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ان الوفد الطلابى الذى ضم 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمشرفين قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المصابين من أبناء القوات المسلحة بهدف رفع روحهم المعنوية وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن.



من جانبهم أعرب طلاب جامعة بنها عن إمتنانهم لأبناء القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات وبطولات، مؤكدين انهم سوف ينقلون ما شاهدوه من روح معنوية مرتفعة، وإصرار على استكمال مهمة الدفاع عن الوطن لزملائهم من طلاب الجامعة.





نظمت كلية طب بنها اليوم ندوة ثقافية بعنوان "الترابط المجتمعي وكيفية مواجهة الشائعات"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتور طارق العيسوي مدير المستشفيات الجامعية،وعماد مدير إدارة رعاية العامليين.اقيمت الندوة بحضور جيهان فؤاد رئيسة المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبحضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير اداري مستشفى بنها الجامعي.حيث تم النقاش حول أهمية التكاتف والترابط المجتمعي، وتعزيز الأديان السماوية لذلك، وكيفية مواجهة المجتمع للشائعات الهدامة التي تهدف إلى زعزعة الإستقرار والمساس بالسلم والأمن.وأشار "عميد طب بنها" الي أهمية توحيد الصف، وتعزيز الترابط المجتمعي بما يحافظ على سلامة البنيان والوطن، وضرورة مواجهة مثل هذه الشائعات الهدامة بالتوعية المجتمعية.وعلي جانب آخر نظمت امس كلية طب بنها، بتنسيق وإشراف الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أول إجتماع لشركاء المجتمع ٢٠٢٠ للعام الأكاديمي ٢٠١٩-٢٠٢٠.حضر الإجتماع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور عبدالرحيم شولح، ووكلاء كلية الطب، وعدد من ممثلي مختلف طوائف المجتمع وذلك في إطار الدعم والتكاتف المجتمعي.وعرضت وكيل شئون البيئة والمجتمع حجم العمل بالمستشفيات الجامعية ببنها، مع تسليط الضوء على مشروع وحلم إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وفتح النقاش حول كافة الأقتراحات من الأعضاء المشاركين بالجلسة، وآليات ودور المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي سيتم جدولتها، وطرح القابل منها للتطبيق، كما تم الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل من مختلف طوائف المجتمع المدني.يذكر ان هذا الإجتماع الأول من نوعه في سلسلة من المشاركات المجتمعية والتكاتف من أجل تحقيق حلم القليوبية وهو حلم مستشفى بنها الجامعي الجديد.وأكد عميد طب بنها على أهمية الدور والمشاركة المجتمعية في دعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مطالبا طوائف المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق هذا الحلم.