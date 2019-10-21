Advertisements

طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:40 م
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
نظمت كلية طب بنها اليوم ندوة ثقافية بعنوان "الترابط المجتمعي وكيفية مواجهة الشائعات"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتور طارق العيسوي مدير المستشفيات الجامعية،وعماد مدير إدارة رعاية العامليين.

اقيمت الندوة بحضور جيهان فؤاد رئيسة المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبحضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير اداري مستشفى بنها الجامعي.

حيث تم النقاش حول أهمية التكاتف والترابط المجتمعي، وتعزيز الأديان السماوية لذلك، وكيفية مواجهة المجتمع للشائعات الهدامة التي تهدف إلى زعزعة الإستقرار والمساس بالسلم والأمن.


وأشار "عميد طب بنها" الي أهمية توحيد الصف، وتعزيز الترابط المجتمعي بما يحافظ على سلامة البنيان والوطن، وضرورة مواجهة مثل هذه الشائعات الهدامة بالتوعية المجتمعية.

وعلي جانب آخر نظمت امس كلية طب بنها، بتنسيق وإشراف الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أول إجتماع لشركاء المجتمع ٢٠٢٠ للعام الأكاديمي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

حضر الإجتماع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور عبدالرحيم شولح، ووكلاء كلية الطب، وعدد من ممثلي مختلف طوائف المجتمع وذلك في إطار الدعم والتكاتف المجتمعي.


وعرضت وكيل شئون البيئة والمجتمع حجم العمل بالمستشفيات الجامعية ببنها، مع تسليط الضوء على مشروع وحلم إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وفتح النقاش حول كافة الأقتراحات من الأعضاء المشاركين بالجلسة، وآليات ودور المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي سيتم جدولتها، وطرح القابل منها للتطبيق، كما تم الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل من مختلف طوائف المجتمع المدني.

يذكر ان هذا الإجتماع الأول من نوعه في سلسلة من المشاركات المجتمعية والتكاتف من أجل تحقيق حلم القليوبية وهو حلم مستشفى بنها الجامعي الجديد.


وأكد عميد طب بنها على أهمية الدور والمشاركة المجتمعية في دعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مطالبا طوائف المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق هذا الحلم.

وعلي جانب آخر زار وفد من طلاب جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتنسيق مع التربية العسكرية مصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى العسكرى بالمعادى.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ان الوفد الطلابى الذى ضم 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمشرفين قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المصابين من أبناء القوات المسلحة بهدف رفع روحهم المعنوية وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن.

من جانبهم أعرب طلاب جامعة بنها عن إمتنانهم لأبناء القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات وبطولات، مؤكدين انهم سوف ينقلون ما شاهدوه من روح معنوية مرتفعة، وإصرار على استكمال مهمة الدفاع عن الوطن لزملائهم من طلاب الجامعة.

طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)
طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)
طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)
طب بنها تدعو إلى الترابط المجتمعي ومواجهة الشائعات (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر طب نبها بنها اخبار

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 7 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

منذ يوم

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعة و 19 دقيقة

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

منذ ساعة

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يزور دار رعاية المسنين ببنها ويقدم الهدايا احتفالا بعيد الأم (صور)

عميد "طب بنها": 2 مليون جنيه لإنشاء وحدة لزراعة الكبد بالمستشفى الجامعي (صور)

وزير التعليم العالي يوافق على إنشاء برنامج لطب وجراحة الحيوانات الأليفة بـ"بيطري بنها"

افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لطب الأطفال في بنها (صور)

تنفيذًا لمباردة الرئيس السيسي: بدء العمل في أول وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدي بجامعة بنها (صور)

عميد ووكيل طب بنها يتابعان الحالة الصحية لطفلة الإهمال الأسري ببنها الجامعي (صور)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

06:26 م

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

04:29 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status