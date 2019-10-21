المجلس التصديري للصناعات الطبية يبحث التوسع بالدول الأفريقية

يبحث المجلس التصديري للصناعات الطبية التعاون مع عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلي 29 أكتوبر الجاري، من خلال مؤتمر بعثة المشترين بحضور سفراء الدول الأفريقية و30 شركة أفريقية فى قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.





ويسعي المجلس التصديري للصناعات الطبية على زيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتوجه نحو القارة الأفريقية، وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتنفيذًا لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.





والمجلس التصديري للصناعات الطبية يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها من مستحضرات التجميل إلى الدول المستهدفة وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول الأفريقية.





وسيتم مناقشة أوجه التعاون في مجال الصناعات الطبية بين مصر والدول الأفريقية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حجم التجارة بين هذه الدول وكذا التغلب على أية عوائق قد تعوق حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومعظم هذه الدول.





وتعطي مصر اهتمامًا خاصًا بدعم أواصر علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بما يضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة وتنوع التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار مع الدول الأفريقية.





وترتبط مصر وكل من كينيا وأوغندا ورواندا بعضويتهم في منطقة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا ويتم تبادل السلع والمنتجات بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.





وتعتبر مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا ورواندا وكينيا وأوغندا من الدول الموقعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.



