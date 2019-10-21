Advertisements

المجلس التصديري للصناعات الطبية يبحث التوسع بالدول الأفريقية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:36 م
ميناء تجاري
ميناء تجاري
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
يبحث المجلس التصديري للصناعات الطبية التعاون مع عدد من الدول الأفريقية  خلال الفترة من 27 إلي 29 أكتوبر الجاري، من خلال مؤتمر بعثة المشترين بحضور سفراء الدول الأفريقية و30 شركة أفريقية فى قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية  ومستحضرات التجميل.

ويسعي المجلس التصديري للصناعات الطبية على زيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتوجه نحو القارة الأفريقية، وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتنفيذًا لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

والمجلس التصديري للصناعات الطبية يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها من مستحضرات التجميل إلى الدول المستهدفة وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وسيتم مناقشة أوجه التعاون في مجال الصناعات الطبية بين مصر والدول الأفريقية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حجم التجارة بين هذه الدول وكذا التغلب على أية عوائق قد تعوق حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومعظم هذه الدول.

وتعطي مصر اهتمامًا خاصًا بدعم أواصر علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بما يضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة وتنوع التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار مع الدول الأفريقية.

وترتبط مصر وكل من كينيا وأوغندا ورواندا بعضويتهم في منطقة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا ويتم تبادل السلع والمنتجات بإعفاء تام من الرسوم الجمركية. 

وتعتبر مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا ورواندا وكينيا وأوغندا من الدول الموقعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستحضرات التجميل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي الصناعات الطبية التصدير لافريقيا اتفاقية الكوميسا

أخبار تهمك

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة و نصف

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

منذ ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

منذ يوم

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ يوم

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ ساعتين

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تصديري الصناعات الطبية": بعثة مشترين دوليين من الإمارات وعمان تزور مصر الأربعاء

وزير التجارة يبحث مع وزير الدولة الأوغندي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

وزير الصناعة: 66 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال 2017

وزير التجارة يبحث مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعت الطبية خطة عمل المجلس

سحر نصر: نتطلع لتصبح الصين ضمن اكبر 10 دول مستثمرة فى مصر

وزير التجارة والصناعة يبحث فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصرى والروسى

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

06:26 م

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

04:29 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status