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عماد كمال: "بسبوسة" الأكثر جماهيرية.. وأكرم حسني لم يظلمني (حوار)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:26 م
عماد كمال
عماد كمال
يارا أحمد
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*تعاون جديد مع سيف عريبي*

*بنتي وش الخير عليا*

* أغنية جديدة في فيلم أكرم الجديد*

اتمني الغناء مع الكينج وسميرةسعيد

يستعد المطرب عماد كمال صاحب الأغنية الشهيرة "بسبوسة"، وعدد من الأغاني التي حققت جماهيرية كبيرة، لتقديم ألبوم جديد تحت إشراف المنتج سيف عريبي.

التقى به "الفجر الفني" وأجرينا معه الحوار الآتي:

في البداية، حدثنا عن كواليس التعاقد مع المنتج سيف عريبي؟

التعاقد مع سيف عريبي مرحلة كان لابد من حدوثها منذ عام 2016.

في البداية حدث اتفاق بيني وبينه، وبالفعل أنتجنا أكثر من عمل لكن بدون أي عقد.

ما الأغاني التي قمت بغنائها من إنتاج سيف لكن بدون عقد؟

أغنية أهلا رمضان، وألبوم ديني كامل بعنوان "كلمتين" وحقق شعبية كبيرة وصدى هائل بين الجماهير، ووقتها كانت الظروف الإنتاجية صعبة للغاية وبعد ذلك قدمنا أغنية للأم اسمها " وجودك أمان".

ما هي كواليس التعاقد مع سيف عريبي والألبوم؟

لا أريد الحديث عن تفاصيل، سيف هو المختص بها لكن الألبوم في مرحلة التحضير حاليا، وقد يضم 10 أو 12 أغنية ومن الممكن أن تكون الأغاني بنظام "سينجل" وليس ضمن ألبوم.

هناك تعاون في الألبوم مع مدين وعمرو مصطفى وأحمد المالكي وأحمد حسن راؤول، بالإضافة إلى أننا قمنا بتحضير أغنيتين مع المالكي.

ما هو عدد الأغاني التي انتهيت منها في الألبوم؟

أنهينا 3 أغاني وحاليا اقترابنا من إنهاء الأغنية الرابعة.

الألبوم سيكون مليئا بالمفاجآت، سيف من المنتجين الذين يحبون مواكبة العصر وهذا ما يميزه.

حدثنا عن أسماء الأغاني بالألبوم؟

لم نستقر على أسماء الأغاني باستثناء أغنية واحدة فقط، بعنوان "مختلفة" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو مصطفى وهي أغنية رومانسية ومختلفة في شكل اللحن الذي سيقدم لأول مرة "سوفت ميوزيك" للجمهور.

هل ترى أن التعاون مع أكرم حسني ظلمك؟

لا بالعكس، استفدت من التعاون معه ومنحني فرصة كبيرة له في أول تعاون بنا من خلال برنامجه "وسيم هدهد"، وبعدها بدأنا مواسم "أسعد الله مساءكم".

هل شعرت بالحزن بسبب نجاح أغانيك جماهيريا دون معرفتهم بأنها أغانيك؟

من الطبيعي عند نجاح الأغاني جماهيريا، كنت أبحث عن شهرة اسمي لكني تعلمت من أكرم "الصبر" ومع الوقت بدأ اسمي يتردد خاصة بعد ظهور في حلقات مسلسل "ريح المدام" حيث أصر أكرم على ظهوري، والأغاني كانت بصوتي.

هل هناك تعاون بينك وبين أكرم وأحمد فهمي في عملهما الجديد؟

سمعت كلام فقط، وبالتأكيد سأكون سعيدا بالتواجد في العمل الجديد وتقديم التجربة التي نجحت فيها من قبل.

ما الأغنية التي قدمتها في فيلم أكرم حسني الجديد؟

أغنية " الأوضة الضلمة الصغيرة"، تم تسجيل مقاطع منها وليس لدي أي أخبار أخرى ومنتظر نجاح العمل هذا هو أهم شيء.

ما هو مصير فرقة "لايف تيم" بعد التعاقد؟

مصير هذا الفريق بعد التعاقد مع سيف عريبي ليس واضحا، منتظرين أقرب فرصة وأنا مستعد للتعاون معهم وتحقيق استفادة متبادلة بيني وبينهم.

ما رأيك في عقود احتكار المطربين مع المنتجين؟

عقود الاحتكار برفضها تماما، لكن العقد الذي قدمه لي سيف رحبت به لأنني لم أرى انه ظلم احد من قبل، كما أن الأفلام التي قدمها كانت ناجحة.

من الفنان أو الفنانة الذي تتمنى العمل معه/ها؟

أتمنى الغناء مع محمد منير ومحمد فؤاد وأنغام وسميرة سعيد.

أحترم كثيرا تامر حسني وحماقي، هما قدوتي.

أكثر أغنية قدمتها تراها أكثر جماهيرية؟

أغنية "بسبوسة" و"بلاد طيبة" عندما تم تحريفها على الأزواج.

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