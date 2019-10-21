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هاني شاكر: حمو بيكا لا يصلح للغناء.. وسنقدم بلاغ ضده للنائب العام غدًا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "إحنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق".

وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاه محترمين، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: "هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا اعتقد أن الدولة لن تصمت على ذلك؟"
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