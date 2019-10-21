Advertisements

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من أفغانستان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:21 م
مارك إسبر
مارك إسبر
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين، إنه يجب على الأفغان ألا يسيئوا فهم انسحاب أمريكا المفاجئ والمثير للجدل من أجزاء من سوريا، على أنه يمكن أن يطبق كذلك في أفغانستان.



كما لمح إلى أنه قد يتم ابقاء قوة أمريكية بشكل أو بآخر في سوريا لحماية حقول النفط، إلا أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.



وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سحب 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، بعد أيام من شن تركيا هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة في السابق، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.



وأثارت هذه الخطوة غضب المراقبين، وحتى أعضاء الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب، الذين رأوا في الانسحاب المفاجئ خيانة للمقاتلين الأكراد الذين كانت الولايات المتحدة تدربهم وتسلحهم لسنوات لمحاربة إرهابيي داعش في سوريا.



وقال إسبر، متحدثاً من مقر مهمة الدعم التابعة لحلف شمال الأطلسي في كابول، إن أمريكا تتمسك "بالتزام طويل الأمد" تجاه أفغانستان، التي غزتها عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان، وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تجاه البلاد مختلفة تماماً.



وأضاف أن "كل هذه الأشياء يجب أن تطمئن حلفاءنا الأفغان وغيرهم إلى أنهم يجب ألا يسيئوا تفسير تحركاتنا في الأسبوع الأخير أو نحو ذلك في ما يتعلق بسوريا، ومقارنة ذلك مع أفغانستان".



وقال إسبر، إن ما يؤكد إرادة أمريكا في البقاء في أفغانستان هو أنها لا تزال تواجه "تهديداً إرهابياً خطيراً نشأ في شكل القاعدة وأصبح يتمثل الآن في طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان ومجموعات أخرى".




وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الماضي على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية متنوعة من الحركة الإرهابية.



لكن الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة"، بعد هجوم لطالبان أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين، لمناقشة إنهاء الحرب في أفغانستان. 

وبدأ خليل زاد، الأحد، زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو، لبحث "أفضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان"، بحسب بيان الوزارة.

وقال إنه في موسكو سيلتقي نظراءه الروس والصينيين "لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان".

وكان خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي ولد في أفغانستان، قاد محادثات مع طالبان استمرت عاماً للتوصل إلى اتفاق من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب معظم قواتها من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب لها على الإطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سبتمبر، إنه دعا قادة طالبان للاجتماع لكنه سحب الدعوة وأنهى المحادثات بعد هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، قال الجنرال سكوت ميلر، الذي يقود قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إن الولايات المتحدة سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع مارك إسبر ننسحب لن أفغانستان

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ يوم

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

منذ يوم

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 6 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ ساعتين

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

واشنطن: مستعدون لاستكمال المفاوضات مع طالبان

أفغانستان: هجوم طالبان على مدينة قندوز مؤشر على عدم التزامها بالسلام

قوات أفغانية تصد هجوم جديد من عدة اتجاهات لحركة طالبان

المبعوث الأمريكي الخاص يعرض مسودة اتفاق مع طالبان للرئيس الأفغاني

الحكومة الأفغانية تثير مخاوف جديدة بشأن صفقة طالبان مع الولايات المتحدة

بومبيو: ترامب لم يُقرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

06:26 م

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

04:29 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status