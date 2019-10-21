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المعارضة التركية تدعو لإسقاط حكم أردوغان (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:27 م
أردوغان
أردوغان
داليا الحسين
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أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، اجتماعًا للمعارضة التركية تدعو فيه إلى انهاء حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب العدوان التركي على شمال سوريا.

وقال أحد المعارضين- وفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين- إن هذه السلطة تتغذى على عداوة الأكراد، وتحاول الوقوف إلى جانب تقسيم المجتمع بتمييزه، ولن تتوقف، وسيتمرون في زيادة الأضرار لتركيا، مناشدًا الأتراك الخروج ضد هذه الحرب، لأنه لا يوجد مبررلها.

وأضاف المعارضة: "لا بد أن تنتهي الحرب في سوريا، والطريق إلى هذا يتم عن طريق التخلص من هذه السلطة الحاكمة".

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الكلمات المفتاحية

المعارضة العدوان التركي على شمال سوريا السلطة الحاكمة الأكراد أردوغان

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