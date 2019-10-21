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شاهد.. فيديو يفضح كذب الهارب محمد ناصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يفضح كذب الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، بشأن العدوان التركي على سوريا.

حيث قال الإعلامي محمد ناصر، خلال الفيديو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتطهير 35 كيلو متر من سوريا، متابعًا: "طهر المنطقة من غير ما أسر تموت ومن غير فضايح، جراح عسكري دخل في 6 أيام طهر المنطقة من الإرهابيين، ودمر مخازن الإرهابيين بدون حظر تجوال، أو فرض حصار، أو قطع اتصالات، أو اعتقال أحد".

في حين عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مجموعة من الصور، لضحايا العدوان التركي على شمال سوريا، الذي تسبب في مقتل وإصابة المدنيين، وتهجيير آخرين.
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