سحر الجعارة: الخلع طوق نجاة للمرأة.. والمطالبة بتعديله أمر غريب

عقبت سحر الجعارة، الكاتبة الصحفية، على مقترح أحد النواب بتعديل قانون الخلع، ليكون للمرأة حق طلب الخلع في حالة العجز الجنسي فقط، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يتناسب مع أغلب قضايا المرأة خصوصا في ظل معاناة المرأة في المحاكم.



وأشارت "الجعارة"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المرأة في المجتمعات الشرقية تعتبر الطلاق شبح، ولن تصل المرأة إلى مرحلة أنها تتنازل عن حقوقها إلا إذا كانت تعيش جحيم لا يطاق، ولهذا الخلع يكون طوق نجاة لها.



وأضافت أن مطالبة أحد النواب بتعديل قانون الخلع بهذه الطريقة أمر غريب في عهد حصلت المرأة فيه على عدد من المكتسبات، منوهة بأنه لم يطرح إلغاء أي حق من حقوق المرأة إلا في عهد المعزول محمد مرسي، منوهة بأن العجز الجنسي ليس مبرر للطلاق لدى كثير من النساء، والمرأة تستطيع التعايش مع الضعف الجنسي، ولكنها لا تستطيع التعايش مع العنف وادمان الزوج.