أكرم حسني في حواره لـ"الفجر الفني": "تيمون وبومبا" مفاجأة جديدة مع فهمي.. ومشروع جديد مع تامر حسني (صور)

يستعد النجم أكرم حسني لتقديم مجموعة من الأعمال خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحه الملفت للأنظار خلال الفترة الماضية، وخاصة مع الفنان أحمد فهمي، والتقينا معه خلال احتفالية "هوسبيس مصر" وكشف عن أبرز أعماله المقبلة:





حدثنا عن مشاركتك في احتفال هوسبيس مصر؟





المشاركة في هذه الاحتفالية، استفادة كبيرة له حيث لابد أن يشعر الإنسان بإنسانيته والتي ننساها في الوقت الراهن وسعيد بما تقدمه هذه المؤسسة وأتمنى من مساعدة هذه المؤسسات المختصة بالأعمال الإنسانية.





حدثنا عن مسلسلك الجديد مع أحمد فهمي؟





استقرينا على اسمه المبدئي "تيمون وبومبا"، سيتواجد معنا بيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي وإنتاج "سينرجي" واتفقت مع أحمد فهمي على تقديم مسلسل جديد بعد نجاح مسلسل "ريح المدام"، وعلاقتي قوية بفهمي ونسعى لتقديم عمل مختلف ومميز.





هل تم كتابة حلقات المسلسل؟





انتهينا من عناوين الحلقات التي كتبها المؤلف أيمن وتار.





وما هي الشخصية التي ستقدمها؟





سأقدم شخصية "بومبا" لو تم الاستقرار بشكل نهائي على أن يكون اسم المسلسل "تيمون وبومبا".





وماذا عن فيلمك الجديد مع شريف عرفة؟





نعمل حاليا على الانتهاء منه، وهو فيلم فكرته مختلفة للمنتج هشام عبد الخالق، وبطولة عمرو عبد الجليل.





فكرة الفيلم ستتضح من اسمه الذي لم يتم الاستقرار عليه لكنه في النهاية سيكون عمل كوميدي.





هل هناك جديد بخصوص فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"؟





توقفنا من التصوير لفترة غير معلومة وذلك لأسباب إنتاجية.





هل هناك عمل جديد سيجمعك بتامر حسني؟





هناك عمل لكن لم نستقر على اسمه أو موعد بدء التصوير ونسعي الفترة المقبلة تامر صديقي واخويا وعملنا شغل حلو في فيلم البدلة وحقق إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما المصرية.





ماذا عن كواليس صورتك الجديدة مع عمرو دياب؟





كنت أشارك في موسم الرياض، لأن هناك أكثر من عمل سأقدمه على هامش فعالياته وستكون أعمال مختلفة.





وشارك في الحفل بساقية الصاوي الفنان أكرم حسنى، وقدمت جيلان علاء فقرة Stand up comedy، إلى جانب فقرة غنائية للمطربة هلا رشدى.





يذكر أن مفهوم الـ"هوسبيس" هو الحفاظ على كرامة المريض فى أيامه الأخيرة عن طريق توفير خدمات مجانية متكاملة للمريض وأسرته، وهي الخدمات المتنوعة بين الدعم النفسي والطبي والرعاية الاجتماعية والترفيهية والقانونية أيضًا، من خلال تولي مهام استخراج أوراقهم الرسمية وقضاء مصالحهم نيابة عنهم.





وتحظى الجمعية المصرية للهوسبيس بالدعم والإشهار القانوني تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كأحد أنماط مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح المادي.



