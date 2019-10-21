إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري أمام إف سي مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر، بعد قليل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويبحث رجال المدرب إيهاب جلال عن الفوز مرة أخرى بعدما تلقى الفريق الخسارة في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بهدف نظيف.





وأجرى جلال عدة تغييرات في تشكيل الفريق البورسعيدي بالنظر إلى مباراة المقاصة.



وضم تشكيل المصري كلا من :-



حراسة المرمى : أحمد مسعود



خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي



خط الوسط : إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوري - مفتاح طقط - حسن علي - عماد فتحي



خط الهجوم : محمود وادي.