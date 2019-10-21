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صحيفة مدريدية: الجحيم ينتظر الريال أمام جالطة سراي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:11 م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الجحيم الذي ينتظر ريال مدريد أمام جالطة سراي التركي غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جحيم ينتظر ريال مدريد في تركيا

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم" ملعب علي سامي ين جحيم لكن أقل، يوم الجمعة الماضي أنهى جلطة سراي سلسلة من خمس مباريات دون الفوز والعلاقة بين المشجعين والفريق بقيادة المدرب فاتح تريم ليست الأفضل وحتى في الانتصار الأخير في الدوري تم سماع بعض صافرات الاستجهان من المشجعين في ملعب علي سامي ين ضد فريقهم ".


وتابعت: "كما أن وجود المدرب فاتح تريم للمرة الرابعة كمدرب للفريق على مقاعد بدلاء جلطة سراي لا يقنع أي شخص".

وأضافت: "نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم سيكون في إسطنبول ، ولكن في استاد أتاتورك الأولمبي ، وهناك ستهتز وتضيء المدرجات في حرارة ، ولكن حاليًا من ناحية أخرى في اسطنبول فبيئة جلطة سراي ليست مثل قبل وليست جيدة لُتشكل عامل حماسي للفريق التركي".

وواصلت الصحيفة المدريدية: "ريال مدريد قد فاز بالفعل في الجحيم التركي قبل ست سنوات عندما فاز للمرة الأولى في اسطنبول وكان ذلك في زيارته الرابعة للمدينة التركية وفي مباراته الثالثة ضد جلطة سراي".

واستكملت: "كان هذا الانتصار عندما فاز فريق كارلو أنشيلوتي (6-1) وكان وقتها فاتح تريم هو من يقود الفريق ايضًا .. ومن يدري ما إذا كان يمكن تكرار التاريخ هذه المرة".

وتابعت: "المشكلة تكمن في أن الفريق التركي قد يبدأ في الرد على صيحات جماهيرهم داخل الملعب بأداء جيد وهذا شيء كان ريال مدريد يقوم به بشكل سيء في الآونة الأخيرة لأنه ، كما يعلم زيدان ، فإن لاعبيه يواجهون صعوبة في الدخول في أجواء المباريات".

واختتمت الصحيفة: "إذا كان زيزو قادرًا على الصمود في تركيا ، فإن هذا الجحيم يمكن أن يصبح جنةً لريال مدريد الذي يحتاج إلى السلام والهدوء وهذا ما يمكن أن يأتي بمباراة جيدة فقط داخل اسطنبول".



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