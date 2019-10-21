الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر: "كرهت السياسة"



شوارزنيجر صرح لقناة سكاي نيوز في مقابلة جرت معه مؤخرًا بأن "السياسة تعرقل السياسات الجيدة، لكن الآن، فيما يتعلق بإنقاذ الكوكب، فأنا ألقي بدعمي وراء الناشطة البيئية البيئة غريتا ثونبرج.



في أثناء ظهوره في برنامج Graham Norton، أضاف نجم Terminator، البالغ من العمر 72 عامًا، إنه لم ينظر أبدًا إلى نفسه كسياسي قال "لقد كنت موظفًا عامًا اضع سياسات لجعل الأمور أفضل للناس".



ومع ذلك، قال الممثل إنه يشعر بالحزن لأنه لا يستطيع الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بسبب خلفيته النمساوية.



وتابع النجم الشهير: "بالتأكيد، كان من الرائع القفز والركض، إنه الشيء الوحيد الذي لا يمكنني فعله في أمريكا، كل شيء آخر قمت به هو لأنه في أمريكا، إنها أرض الفرص".



يقوم الممثل حاليًا بالترويج لـفيلمه القادم Terminator: Dark Fate. يعرض الفيلم في جميع أنحاء العالم في 1 نوفمبر.



من ناحية أخرى، لم يكن مجال كمال الاجسام، هو ما بدأ به الممثل الأمريكي مشواره الرياضي، بل قام بممارسة كرة القدم، ثم دخل عالم بناء الأجسام وحقق العديد من الألقاب مثل لقب "مستر يونيفرس" لبطولة كمال الأجسام الذي حصده أول مرة عندما كان في العشرين من عمره، ليصبح أصغر شخص يفوز بهذا اللقب، وناله ثانيةً في عمر الحادية والعشرين.



وفي 1970، شارك ارنولد بمسابقة "ماستر" وحقق في أكبر مسابقة لمحترفي بناء الأجسام وفاز فيها عندما كان عمره ثلاثة وعشرين عامًا.



قال الممثل الذي شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من عام 2003 إلى عام 2011، ونجم الحركة المخضرم أرنولد شوارزنيجر إنه يكره السياسة، وإنه بصفته حاكمًا جمهوريًا سابقًا لكاليفورنيا "لم يفعل مطلقًا ما أراده الحزب".