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تعرف على مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالقسم الثالث

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:09 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق في الساعة الثانية والنصف، من عصر الثلاثاء، منافسات الأسبوع الثاني لمسابقةدوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020 والتي تضم أندية محافظات المنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، بمشاركة 12 فريق.

ويحل فريق بني مزار التابع لمحافظه المنيا، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجه، أحد الانديه التابعه لمحافظة الوادي الجديد، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الخارجة.

وفي لقاء منياوي خالص يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

وفي لقاء أسيوطي خالص يحل فريق الوليدية ضيفا علي القوصيه، في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصيه بمحافظه أسيوط.

ويحل فريق أسمنت أسيوط، ضيفا على فريق مركز شباب ناصر ملوي ، الهابط إلي دوري القسم الثالث لهذا الموسم، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ناصر ملوي.

ويحل فريق أبوتيج ضيفا على نادي ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر الفكرية بمدينه أبوقرقاص.

وفي ختام لقاءات الجوله الثانية يحل فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي وذلك يوم الأربعاء القادم.

وجاءت مباريات الجولة الثانيه للمجموعة الثالثة علي النحو التالي:

- مركز شباب الخارجه مع بني مزار
- مركز شباب ناصر ملوي مع أسمنت اسيوط
- القوصيه مع الوليدية
- مركز شباب القيس مع نادي ملوي
- ناصر الفكرية مع ابوتيج
- مركز شباب سمالوط مع الهنداو

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