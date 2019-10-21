"مصر آمنة".. ماذا قدمت الدولة المصرية لإنهاء العشوائيات بحلول 2020؟

تعمل الدولة المصرية بكامل ألياتها للإنتهاء من المشروعات السكنية الجديدة ضمن ملف تطوير العشوائيات الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعله على قائمة أولاويات الدولة لتصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة والمخطط لها خلال العام الجاري 2020 وتصبح جاهزة تماما بحلول عام 2030 .

يعد ملف تطوير العشوائيات، من الملفات التي تبنتها الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث وضعت خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وتحسين أحوال المقيمين بها، وبدأت الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية بدءا بالمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، ومن أبرز المشروعات: المحروسة 1، و2، وأيضا مشروع معا لتطوير العشوائيات.

مشروع المحروسة 1 و2

يُعد مشروع المحورسة أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة؛ وذلك تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

ويضم "المحروسة 1" نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية في المشروع، بينما يتضمن "المحروسة 2" نحو 1608 وحدات سكنية، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.

وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

مشروع معا لتطوير العشوائيات

ويتضمن مشروع "معا" لتطوير العشوائيات أعمال تنفيذ 4416 وحدة سكنية، بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، منها 3312 وحدة سكنية (102 عمارة)، بالمرحلة الثانية بالمشروع، تنفذها الوزارة، ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وصرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معاً 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

وبلغت المساحة المخصصة للمشروع 60 فداناً، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، موضحاً أن القيمة التقديرية للمشروع بدون شبكات المرافق حوالي 547 مليون جنيه.

مشروعات أخرى تعمل عليها الحكومة لتطوير العشوائيات

مشروع "روضة السيدة": يقع في منطقة "تل العقارب" سابقا بحي السيدة زينب، في محافظة القاهرة، على مساحة 7 أفدنة ونصف، وتعد منطقة تل العقارب، من المناطق العشوائية غير الآمنة وتقع على مساحة 6 فدادين تقريبا، مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيري، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3500 نسمة تقريبا.

ويشمل المشروع بناء 16 عمارة سكنية بأربعة مداخل بإجمالي 816 وحدة سكنية، ذات طابع معماري ذا طراز إسلامي بحيث يتوافق مع حي السيدة زينب، و344 محلا تجاريا بالدور الأرضي، سيتم طرحها لجميع السكان وفق آلية سيتم وضعها بعد الانتهاء من المشروع.

وبلغ حجم العمالة في مشروع روضة السيدة نحو 1250 عاملا، وأغلب العمال بالمشروع من المنطقة وهو ما يغرس روح الانتماء للمشروع والحفاظ عليه. وقدرت تكلفة المشروع بنحو 200 مليون جنيه، وفي ظل فروق الأسعار فإن التكلفة ستتجاوز 300 مليون جنيه.

أهالينا 1

مشروع "أهالينا 1" جاء تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي في حي السلام الأول، بالتعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة، من خلال توقيع برتوكول تعاون بين المنطقة المركزية العسكرية والبنك الأهلي المصري، ومحافظة القاهرة، وجامعة عين شمس؛ لتنفيذ المشروع.

وأقيم على مساحة 11 فدانا في حي السلام أول، ومع بداية تنفيذ المشروع رفع 68 ألف متر مكعب من المخلفات والعشوائيات في موقع المشروع خلال 40 يوما، ونقلت المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروع، ونفذت جامعة عين شمس التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وبدأ التنفيذ الفعلي في مارس 2017، بمشاركة 20 شركة وطنية، وجرى إنشاء وتشطيب المشروع، وتوصيل جميع المرافق للوحدات السكانية والانتهاء من جميع الأعمال في نوفمبر 2018، ويتكون المشروع من 25 عمارة سكنية كل عمارة 12 دور، ويحتوى الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا، 196 وحدة سكنية مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة.

وجرى تخصيص 32 وحدة سكانية من إجمالي الوحدات لذوي القدرات الخاصة، وجرى تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم، كما جرى تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب 1021 عداد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة 1100 متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تأمين إطفائي لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية.