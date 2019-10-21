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تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:15 م
رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال على عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا الموسم وأهميتها بالنسبة له.

تصريحات رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عند سؤاله ما إذا كان الأصعب الفوز بالكرة الذهبية أهم أم دوري الأبطال: "كل سنة تمثل تحدي جديد، ليس فقط بالنسبة لي لكن ايضاً بالنسبة لليوفنتوس، نريد الفوز بكل شيء و أعتقد أن اليوفنتوس يجب أن يفكر بشكل عظيم لأن النادي يجب أن نيفكر كذلك".

وتابع: "نريد الفوز بكل شيء و نعرف أنه لن يكون الأمر سهل خاصة بالدوري و دوري الأبطال لكننا نستطيع القيام بذلك خطوة بعد خطوة".

وأضاف: "الجانب الفردي لا يهم ما يهم هو الجماعي لأنه إذا فزت بجوائز جماعية ستفوز ايضاً بجوائز على المستوى الفردي، نحن في الوضع الصحيح ثم بقية الجوائز في الخطة الثانية".

وانتقل رونالدو للإجابة عن رأيه بمن يجب ان يفوز بالكرة الذهبية و هل هناك لاعب يود ان يكون معه باليوفي قائلا: "ليس هذا هو الشيء الأهم، الأهم هو الجوائز الجماعية كان لدينا موسم رائع ، قضيت موسم رائع و بدأت بشكل جيد هذا الموسم ، لقد تحسننا و الآن لا يهم الجانب الفردي هي مباراة الغد التي يجب أن نفوز بها لاننا إذا فزنا فإنه بنسبة 50 % متأهلين ، يجب أن نستمر كما فعلنا حتى الآن".

موعد مباراة يوفنتوس القادمة

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي غدا الثلاثاء 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس.

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يوفنتوس رونالدو والكرة الذهبية رونالدو أخبار يوفنتوس

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