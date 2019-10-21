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رئيس الوزراء الكويتي: علاقتنا بمصر تاريخية ونتطلع لتعزيزها بإستمرار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:05 م
الشيخ جابر المبارك
الشيخ جابر المبارك
أحمد الشيخ
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أعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن بالغ سعادته بالزيارة التي يقوم بها حاليا  إلي القاهرة، قائلاً: " مصر لها ولشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت جميعًا محبة كبيرة رسختها الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين".

وأوضح أن زيارته  تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك موضحًا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة العربية والعالم متغيرات كثيرة وتحديات عديدة تتطلب العمل المشترك لتحقيق الإستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين معربًا عن إعتزازه بمستوى التعاون المشترك القائم بينهما بفضل حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطويرها وتعزيزها.

وتابع: " نأمل أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة تمكننا من الانطلاق الى آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتطويرها بما يواكب طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين".

وأشار المبارك  إلى أن مباحثاته مع  الدكتور مصطفى مدبولي تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الشيخ جابر المبارك الدكتور مصطفى مدبولي

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