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عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:08 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على خوض المباراة المقبلة أمام الجونة الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتراجع مجلس إدارة النادي الأهلي عن القرار الذي تم اتخاذه سابقا بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك في القمة والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وكان مجلس الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قد أصدر بياناً سابقًا أعلن فيه رفضه خوض مباراة الجونة، قبل أن يلعب الفريق مباراته أمام الزمالك، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره ويُقرر خوض لقاء الجونة.

وحصل مسئولو الأهلي على وعد من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإقامة القمة يوم ٢٨ من أكتوبر الجاري في حالة موافقة الجهات الأمنية على الموعد المحدد لها.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة بعد غد الأربعاء في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلي ٣ انتصارات متتالية في الدوري الممتاز على حساب كلًا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 10 نقاط.
2- الأهلي 9 نقاط.
3- بيراميدز 8 نقاط.
4- المقاولون العرب 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
6- حرس الحدود 6 نقاط..
7- مصر المقاصة 6 نقاط.
8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- سموحة 5 نقاط.
11- المصري 4 نقاط.
12- طنطا 4 نقاط.
13- الجونة 4 نقاط.
14- نادي مصر 3 نقاط.
15- طلائع الجيش نقطتين.
16- وادي دجلة نقطتين.
17- أسوان 1 نقطة.
18- إنبي 1 نقطة

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