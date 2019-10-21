محافظ دمياط تتفقد مركز طب أسرة متعطل (صور)

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بقرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد وذلك عقب افتتاحها للمدرسة المجاورة له للوقوف على العقبات التي عرقلت عملية تشغيله حتى الآن.



وتفقدت المحافظ يرافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد مبنى المركز المنشأ على أعلى مستوى منذ عام وذلك من قبل هيئة الأبنية التعليمية لصالح مديرية الصحة ولم يتم تشغيله لعدم إتمام التجهيزات اللازمة.



وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم مخاطبة مديرية الصحة بسرعه تشغيل المركز فى اقرب وقت ممكن وكذلك الانتهاء من أعمال تجهيزه وتحقيق الهدف المرجو من إنشاؤه لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء القرية.



وخلال الزيارة أيضًا،تواصلت الدكتورة منال عوض مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم حيث وجهت الى إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بعمل مقايسة للطريق المؤدى للمركز ومدرسة أبو سعادة الكبرى للبدء في تمهيده.



افتتاح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بجولة افتتاحية لعدد من المشروعات الخدمية، حيث إفتتحت ثلاث مدارس بنطاق إدارتى كفر سعد وفارسكور التعليمية وذلك بإجمالى ٤٠ فصل دراسى وبتكلفة قدرها ٢٥ مليون جنيه، ليصل عدد المدارس التى تم افتتاحها منذ بدء العام الدراسى الحالى ٢٠٢٠٢٠١٩ إحدى عشر مدرسة بتكلفة تصل الى ١١٧.٧٣٦.٠٠٠مليون جنيه.



افتتحت المحافظ مدرسة أبو سعادة الكبرى الابتدائية المشتركة المنشأة حديثا بقرية أبو سعادة بمركز كفر سعد بتكلفة قدرها ٩.٣٤٠.٦١٠ مليون جنيه، وتفقدت مبنى المدرسة الذى يضم ١٦ فصل دراسى للإطمئنان على الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية، حيث أشادت المحافظ بمستوى التجهيزات الخاصة بالمبنى ووجهت بتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفصول بالمدرسة.



وواصلت المحافظ جولتها بإفتتاح مدرسة أبو طالب للتعليم الأساسي بعزبة ٢٨ بكفر سعد بعد إتمام أعمال الإحلال الكلى لها بعدد ١١ فصل دراسي وبتكلفة قدرها ٧.٠٢٠.٧٢٨ مليون جنيه، حيث تواصلت محافظ دمياط مع مديرة المدرسة والمعلمين كما وجهت بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب وتوعيتهم بالحفاظ على المدرسة الى جانب تأصيل القيم والأخلاق الحميدة لديهم.