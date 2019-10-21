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استعدادًا لموسم الشتاء.. تغيير بالوعات صرف الأمطار بشارع المعز

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة أثار الجمالية إنه بالتعاون ما بين الأثار وحي وسط القاهرة ومركز معلومات دعم الشبكات التابع لمجلس الوزراء تم تغيير صباح اليوم بتغير جميع بالوعات الصرف التالفة في شارع المعز لدين الله الفاطمي وتطهيرها وعمل الصيانة اللازمة لها استعدادًا لفصل الشتاء. 

وأضاف أبو سريع أنه تمت مراجعة كافة مخرات الأمطار و تغيرها، استعدادًا للموسم الشتوي وذل في إطار رفع كفاءة شارع المعز أكبر متحف أثري مفتوح بالعالم والشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية.


ومدينة القاهرة هي المدينة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو شارعها الرئيسي وبعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي. 

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.
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مصر صرف الامطار شارع المعز اخبار

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