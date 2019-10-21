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أرقام مذهلة لـ"فالفيردي" مع برشلونة (انفوجراف)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:50 م
فالفيردي
فالفيردي
أحمد عبد الحفيظ
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نجح نادي برشلونة في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مهما وكبيرا على إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الليجا.

برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني

ثلاثية البارسا جاءت بتوقيع الفرنسي أنطوان جريزمان والعائد من الإصابة ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز.


برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي رفع رصيده من النقاط إلى 19 في الصدارة مستغلا تعثر ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف دون رد في نفس الجولة ليظل عند 18 نقطة في المركز الثاني.

ويحقق فالفيردي مع برشلونة فترة مميزة خاصة بعد تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني والسير بخطى ثابتة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام بورسيا دورتموند الألماني بدون أهداف والفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

وفي هذه السطور نستعرض أبرز أرقام فالفيردي مع برشلونة في بطولة الليجا:

1-حقق برشلونة مع فالفيردي 199 نُقطة في المباريات التي خاضها
2-فاز فالفيردي مع برشلونة في 60 مُباراة في حين تعادل في 19 لقاء وخسر في 6 مُباريات .
3-حافظ على الصدارة في 71 جولة من أصل 85، وحقق بطولتين للدوري الإسباني
4-تفوق على مدريد بـ 37 نُقطة كاملة

أرقام مذهلة لـ"فالفيردي" مع برشلونة (انفوجراف)
أرقام مذهلة لـ"فالفيردي" مع برشلونة (انفوجراف)
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