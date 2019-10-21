أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم .. سهم "الخليجية الكندية" يتصدر الإرتفاعات بسعر 7.2 جنيه

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية .. الأكثر إرتفاعاً





ننشر أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر أرتفاعاً اليوم الاثنين21-0-2019 والتي صدرها سهم الخليجية الكندية وجاء ت أسعار الأسهم بالبورصة المصرية كالتالي :





1-سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر 7.280جنيه وبنسبة ارتفاع 6.74%

2-سهم القناة للتوكيلات الملاحية بسعر 10.4 جنيه وبنسبة 5.01%

3-سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بسعر 10.050 جنيه وبنسبة صعود 4.36%

4-سهم العبوات الطبية بسعر 0.847 جنيه وبنسبة ارتفاع 4.18%

5-سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 12.630جنيه وبنسبة ارتفاع 3.87%





تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية اليوم





وأنهت بورصة مصر جلسة اليوم علي تراجع مع غياب اي محفزات من شأنها تصعد بالمؤشرات ، حيث هبط مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي بختام التعاملات بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14178.5 نقطة، كماهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة..





وفقدت البورصة المصرية اليوم ، نحو 2.3 مليار جنيه وأغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.5 مليار جنيه.





أداء القطاعات بالبورصة المصرية





وعلي صعيد القطاعات فقد إحتل قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بتداولات البورصة المصرية اليوم وبلغ ت قيمة الداولات فيه نحو 35 مليون جنيه وبأحجام تداولات وصلت الي 48.8 مليون ورقة تلاه قطاع العقارات بقيمة تداولات 96.8 مليون جنيه.تلاه قطاع الخدمات المالية والذي إحتل المركز الثالث ، بينما احتل المركز الرابع والخامس كلاً من قطاعي منتجات منزلية وشخصية وخدمات منتجات صناعية وسيارت بقيم 30 مليون جنيه و20 مليون جنيه علي التوالي .



