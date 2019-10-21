3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق في شقة سكنية بالمعصرة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية في المعصرة، بدون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمعصرة،ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتولت قوات الشرطة فرض كردون أمنى بمحيط العقار لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنعه من الامتداد لباقي العقار.



وكشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية في الحريق ولا يوجود اصابات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



