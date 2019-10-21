مدير العربي للدراسات: هناك شراكة استراتيجية بين مصر والكويت عبر التاريخ

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن العلاقة بين مصر والكويت علاقة شراكة استراتيجية متينة، بمعنى أن الكويت منذ حصولها على استقلالها عام 1961، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو من رحب وأيد استقلال الكويت.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك شراكة استراتيجية بمعناها المتكامل بين مصر والكويت عبر التاريخ، حتى بعد حرب أكتوبر 73، الجنود الكويتيين كانوا مع الجنود المصريين على الجبهة، وفي عام 1990 كان الجنود المصريين في بداية صفوف تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية.



