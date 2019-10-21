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مدير العربي للدراسات: هناك شراكة استراتيجية بين مصر والكويت عبر التاريخ

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن العلاقة بين مصر والكويت علاقة شراكة استراتيجية متينة، بمعنى أن الكويت منذ حصولها على استقلالها عام 1961، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو من رحب وأيد استقلال الكويت. 

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك شراكة استراتيجية بمعناها المتكامل بين مصر والكويت عبر التاريخ، حتى بعد حرب أكتوبر 73، الجنود الكويتيين كانوا مع الجنود المصريين على الجبهة، وفي عام 1990 كان الجنود المصريين في بداية صفوف تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية.

وتابع مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نقله نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الناحية السياسية، وهناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا السياسية المشتركة، ومسألة أمن الخليج الذي يعتبره الرئيس السيسي، خط أحمر وجزء من الأمن القومي المصري، منوهًا إلى أن هناك استثمارات كويتية جيدة في مصر تبلغ 15 مليار دولار، وهناك نحو 1250 شركة كويتية تعمل في مصر.
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