أصابة 3 أشخاص بملوى إثر تعرضهم لحادث سير



و بانتقال قوات الأمن تبين إصابة كل من "أميل جرجس غبريال - 41 عاما، عامل، مقيم بقرية دير البرشا، ملوى، مصاب بكدمات شديدة بالوجة من الناحية اليمني، وكدمات بالانف، إدريس وجية، عامل، 46 عاما، مقيم بقرية دير البرشا، ملوى، مصاب بإشتباة كسر في العمود الفقرى، إيليا بطرس غبريال، 37 عاما، عامل، مقيم بقرية دير البرشا، مصاب بجرح قطعي في اليد وكدمات بالظهر".



تم نقل المصابين الى مستشفى ملوى العام، وأُخطرت النيابة للتولى التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير.



إصابة 4 في حادث تصادم



أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي المار علي مركز ملوي جنوبي المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد باستقبال المستشفي 4 أشخاص مصابين من بينهم شاب مصاب بغيبوبة.



وبإنتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من: إبراهيم أحمد زهري، 25 عاما، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد عبد الناصر محمد، 27 عاما، بدون عمل، مصاب بجرح بالرأس 5 سم، وما بعد الارتجاج "غيبوبة"، محمد فولي سالم، 40 عاما، بدون عمل، مصاب باشتباة كسر بالفقرات العنقية، أيمن محمد شوقي، 40 عاما، مصاب باشتباة كسر بالفخذ الايسر.



وبسؤال المصابين تبين تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام الطريق الزراعي المار علي ملف حافظ بملوي.



تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



قرص حفظ الغلال



وعلى جانب لفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب تناوله قرص حفظ الغلال داخل مستشفى المنيا، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا.



وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل مستشفى المنيا العام، يفيد بوصول "عصام _ ص _ ع - أ"، 45 عاما، عامل بمجلس مدينة ملوى، مقيم بقرية الأشمونين.



تم تحويلة من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، عقب وصولة لمستشفى ملوى متأثرًا بحالة تسمم إثر تناولة قرص حفظ الغلال، وعلى إثر ذلك تم تحويلة الى مركز السمسم، وعقب وصولة وفاتة المنية متأثرًا بإصابتة، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى المنيا.

أصيب 3 أشخاض بملوى إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين،جنوبى المنيا، تحرر المحضر اللازم،تم نقل المصابين الى مستشفى ملوى العام، وأُخطرت النيابة للتولى التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير.كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد باستقبال المستشفي 3 أشخاص مصابين.