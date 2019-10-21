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فايلر ينفعل على نجوم الأهلي
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:50 م
علي نبوي
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انفعل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبي فريقه خلال التقسيمة التي أجراها على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين.
فايلر ينفعل على لاعبي الأهلي
وجاء انفعال فايلر على لاعبي الأهلي بسبب عدم تنفيذهم لتعليماته خلال التقسيمة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وخصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة خاصة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي اليوم للفريق الأحمر والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام فايلر خلال هذه الفقرة بمنح لاعبيه تعليمات خاصة لخط الدفاع والهجوم.
فايلر ينفعل على لاعبي الأهلي
وجاء انفعال فايلر على لاعبي الأهلي بسبب عدم تنفيذهم لتعليماته خلال التقسيمة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وخصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة خاصة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي اليوم للفريق الأحمر والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام فايلر خلال هذه الفقرة بمنح لاعبيه تعليمات خاصة لخط الدفاع والهجوم.
الشناوي وقفشة يتألقان في مران الأهلي
كما لفت الثنائي محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر اليوم الاثنين.
وتألق الشناوي بشكل مميز حيث تصدى لأكثر من كرة خطرة، كما نجح قفشة في الظهور بمستوى جيد للغاية.
ويواصل الأهلي تدريباته يوميا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.
وركز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجوانب التكتيكية للاعبي خط الوسط والهجوم في مران الفريق الأحمر.
وقام فايلر بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبي الوسط والهجوم وتنفيذها في المران المقام حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويواصل الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، تحضيرًا للمرحلة المقبلة.
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