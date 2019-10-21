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مران الزمالك.. تأهيل شيكابالا ومحمد حسن وجلسة هامة لميتشو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:49 م
الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وشهد مران اليوم خوض محمد حسن لاعب الوسط لتدريبات تأهيلية في الجيم وسط استمرار إصابته التي تعرض لها أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وعدم لحاقه بالمواجهات المقبلة.

في الوقت الذي أدى محمد عبد الغني مدافع الفريق تدريبات خفيفة بالكرة وسط غموض حول لحاقه بمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور التمهيدي للبطولة الافريقية بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وحاجة الفريق له في المواجهة المقبلة لما يتمتع به من إمكانيات عالية.

كما استمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق في أداء تدريبات تأهيلية بالجيم بسبب عدم جاهزيته حتى الآن وتأكد غيابه بالمواجهة المقبلة من مشوار الفريق لعدم تماثله للشفاء حتى الآن.

كما اجتمع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مع لاعبيه قبل بداية المران وطلب منهم غلق صفحة الدوري بشكل مؤقت ووضع تركيزهم في لقاء بطل السنغال وضرورة تحقيق الفوز من أجل التأهل لدوري المجموعات من مشوار الفريق في المسابقة القارية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب، وأكد لهم على أهمية تحمل الضغط الذي يمر به الفريق على كافة المستويات المحلية والقارية على كافة الأصعدة من أجل تحقيق طموحات الجماهير.

وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.

وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.
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