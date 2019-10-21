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رونالدو يرد على أنباء رحيله عن يوفنتوس وموعد إعتزاله

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:47 م
رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال على الرد على أنباء رحيله عن الفريق وعن موعد إعتزاله كرة القدم نهائيا.

رحيل رونالدو عن يوفنتوس

وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع رونالدو الصيف القادم ويدهز عرض مالي ضخم لإقناعه.

رد رونالدو على عقده مع يوفنتوس وموعد إعتزاله

وقال رونالدو في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "العمر بالنسبة لي مجرد رقم لكن هذا لا يعني بالضرورة ان تكون بعمر 34 أو 35 أو 36 يعني أنك بالنهاية".

وأضاف: "يمكنني إثبات ذلك من خلال أدائي و كيفية اللعب و الطريقة التي لا زلت أشعر بها بوضوح و بالنضج أكثر من قبل ، أعتقد هذا ما يصنع الفارق".

وتابع: "أنا أحب اللعب مع يوفنتوس و مع بيرنارديسكي و مع كوادرادو , هم لاعبون إستثنائيون و يقومون جميعاً بعملهم على أكمل وجه القرارات متروكة للمدرب فهو يتخذ القرارات و يعرف ماهو الأفضل للفريق كلاهما لاعبان كبار و شاهدنا ذلك منذ ثلاث أسابيع".

وأنهى رونالدو حديثه عن ديبالا وهيجواين قائلا: "ديبالا اساسي و يسجل و يدخل هيغوين و يسجل لا يهم من يجلس بالدكة و من يدخل نحن فريق واحد و هذا المهم".

موعد مباراة يوفنتوس القادمة

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي غدا الثلاثاء 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس.

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يوفنتوس رونالدو البرتغال اعتزال رونالدو

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