مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الدراسات الهلينستية (صور)



وفى كلمته أشار نائب رئيس الجامعة إلى تاريخ إنشاء هذا المركز المتميز فى عام 2008 نتيجة التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة ماريانا فاردينونيس ومؤسسة أوناسيس اليونانية بهدف منح الطلاب درجات الدبلومة والماجستير وقريبا الدكتوراه فى مجالات اللغة والأدب والفسلفة والعلوم والآثار الهلينستية من خلال المركز الذى يستقبل الطلاب من دول حوض المتوسط ( أوروبا وشمال افريقيا) ويمثل مركز للتواصل الثقافى بين الشعبين المصرى واليونانى.



تم خلال الاحتفال عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ ونشأة المركز وتكريم الطلاب من خريجى المعهد.

حضر الإحتفال عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

احتفلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأثنين، بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبًا عن رئيس الجامعة، والسيدة ماريانا فاردينونيس سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو ومؤسس مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، والبطريرك ثيودور الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.