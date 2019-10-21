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العاصمة الإدارية تستقبل ضيوف المحكمة الدستورية العليا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قام، وفد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وضيوف المحكمة من المستشارين والقضاه ورجال القانون الممثلين عن 50 دولة عربية وأجنبية، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، كما زاروا جبل الجلالة والتعرف علي قيمته التاريخية.

وكانت تلك الزيارة علي هامش احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عام علي إنشاء القضاء الدستوري في مصر عام 1969.

ومن المقرر أن تكون الليلة بمثابة لقاء حر مع رئيس المحكمة الدستورية العليا لمن تقدم بطلب لقاءه بشكل شخصي، كما سيتم توديع الوفود غدا وإيصالهم لمطار القاهرة الدولي وسيتولي أعضاء الدستورية العليا توديع الوفود.

والجدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت السبت الماضي الموافق ١٩ أكتوبر واستمر ت ٣ أيام، وتنتهي اليوم الموافق ٢١ من أكتوبر الجاري.
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