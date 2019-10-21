"حماس" تعتقل نشطاء في غزة بعد الدعوة لعصيان مدني

ودعت الفصائل حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ، إلى "سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير".

وجاء في البيان "باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته، ندعو الإخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".

وحمل بيان الفصائل تواقيع حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى، فيما غابت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان.

وشهد قطاع غزة يومي الخميس والجمعة احتجاجات شبابية متفرقة ضد غلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية وسط اتهامات لأجهزة أمن حماس بقمع المتظاهرين واعتقال العشرات منهم.