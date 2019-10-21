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رزان مغربي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسات التصوير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:34 م
رزان مغربي
رزان مغربي
الفجر الفني
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نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها في فندق سان ستيفانو بإسكندرية، والتي تعاونت فيها مع مجموعة مميزة من خلال الفستان الذهبي الذي ظهرت به من تصميم أحمد عبدالله، وقصة شعر مميزة والتي تعاونت فيها مع مصفف الشعر الأشهر في إسكندرية، هيما جو، والذي تعاونت معه من قبل العديد من الفنانات الكبار مثل حنان مطاوع، درة، شيري عادل وبسمة بوسيل.

 

يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر.

 

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حرصت النجمة اللبنانية رزان مغربي على حضور مؤتمر The blaze الذي شهد تكريم عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والرياضة وأحيا الحفل النجم تامر حسني.

 

مؤتمر "The blaze" هو أكبر حدث لشركة جيناس بالشرق الأوسط برعاية مؤسسة Kaizen التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية منذ سنوات.

 

وكانت أقامت مصممة الأزياء المصرية الشهيرة نجوى زهران، عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطىء الراقية بالساحل الشمالى بمدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح.

 

وقدمت الإعلامية اللبنانية رزان مغربى حفل عرض الأزياء على شاطىء البحر بمصاحبة الفقرات الفنية لعازف الفيولين "مارسيلو" .

 

وأثنت رزان على فكرة تنفيذ عرض أزياء ملاصق للشاطىء حيث اعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجولء فصل الصيف حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان .

 

حيث تم تصميم ممشى مخصص للعارضات موازى للشاطئ واصطف الجمهور على الجانبين لمشاهدة عرض الأزياء.

 

وفي نهاية العرض عبرت زهران عن سعادتها بالثناء من الجمهور على تصميماتها التى نالت استحسانهم ووعدتهم بالظهور بكل ماهو جديد ومختلف في أزيائها مستقبلا.

رزان مغربي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسات التصوير
رزان مغربي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسات التصوير
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